Brabantse vakantieparken moeten slagboom omlaag houden voor criminelen

DEN BOSCH - Brabantse gemeenten moeten strenger gaan toezien op recreatieparken. Vooral oudere parken dreigen een vrijplaats te worden voor criminelen, waarschuwt de Brabants/Zeeuwse taskforce tegen de drugscriminaliteit.

De taskforce is al langer in gesprek met provincie en gemeenten over de recreatieparken. Met name kleine gemeenten klagen dat het voor hen onbegonnen werk is om te controleren wie er verblijven in de vakantieparken en wat de bewoners uitspoken. De taskforce en de provincie bieden de gemeenten aan om ze te helpen, bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een gedragscode voor recreatie-ondernemers en betere regels voor het registreren van de gasten.

Ondertussen zijn sommige vakantieparken al volop zelf in de weer met de veiligheid. Investeren is de beste manier om ongewenste klanten buiten te houden, denkt ook Recron, de vereniging van recreatie-ondernemers. Want het zijn vooral oudere, armlastige recreatieparken die een oogje dichtknijpen als zich aan de receptie louche types melden, erkent manager Willem Kraanen, regiomanager Brabant bij Recron.