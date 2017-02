article

BRABANT - Er moet in Nederland meer openheid komen over het gebruik van partydrugs. Daarnaast moet ook het testen van xtc weer mogelijk worden op dance-events. Dat stellen 2 ervaren Brabantse EHBO'ers in een interview met de zuidelijke dance-website This Is Our House.

Brabantse EHBO'ers: 'Meer openheid over partydrugs'

