Brabanders op PVV-lijst? Het woord is aan Wilders

DEN HAAG - Het speculeren over de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart heeft wat weg van het wedden op een paardenrace zonder dat je de kwaliteiten van de deelnemers kent: blind gokken. Slechts één tipje van de sluier lichtte lijsttrekker – dat staat natuurlijk wel vast – Geert Wilders op: de 30-jarige juriste Vicky Maeijer uit Zuid-Holland zit bij de eerste vijf.

Brabantse inbreng

Verder is het gissen, ook wat de Brabantse inbreng betreft. Joyce Kardol uit Uden werd donderdag door de Volkskrant getipt als kandidaat voor een prominente plek. Het 35-jarige Statenlid is daar ‘verbaasd’ over. „Er is nog helemaal niks bekend, ik weet nog niets.” Wat ze wel weet: „Als ik een mooie positie krijg, ga ik er vol voor.”

Alexander van Hattem dan. De 33-jarige fractievoorzitter in de Brabantse Staten maakt snel carrière binnen de PVV. Probleempje: de in Steensel woonachtige Van Hattem zit al in de Eerste Kamer. Of hij eventueel bereid is om de ene kamer voor de andere te verruilen? „Daar doe ik geen uitspraken over.”

​Op dit moment telt de twaalfkoppige PVV-Kamerfractie geen enkele Brabander. In de meeste peilingen staat Wilders boven de dertig zetels.