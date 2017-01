article

1.6814152

DEN BOSCH - Met de crematie van een Bosschenaar (75) is volgens zijn dochter (54) vijf jaar geleden ruim 70.000 euro in rook opgegaan. ,,Ik heb het in de kist gedaan. Het was van hem en het moest van hem blijven. Niemand had er verder recht op'', zei de vrouw donderdag tijdens een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van diefstal. Haar broer (60) is al jarenlang bezig om de helft van de erfenis alsnog te krijgen.

Bossche vrouw zegt ruim 70.000 euro te hebben laten 'cremeren'

DEN BOSCH - Met de crematie van een Bosschenaar (75) is volgens zijn dochter (54) vijf jaar geleden ruim 70.000 euro in rook opgegaan. ,,Ik heb het in de kist gedaan. Het was van hem en het moest van hem blijven. Niemand had er verder recht op'', zei de vrouw donderdag tijdens een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van diefstal. Haar broer (60) is al jarenlang bezig om de helft van de erfenis alsnog te krijgen.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/bossche-vrouw-zegt-ruim-70-000-euro-te-hebben-laten-cremeren-1.6814152

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4311204.1464767287!image/image-4311204.jpg

Den Bosch,Rechtbank

's-Hertogenbosch