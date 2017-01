article

ASTEN - Varkensboeren in de Peel en Noord-Limburg zetten zich schrap: er duikt een virus op dat vooral jonge biggen fataal kan zijn: PED. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft een waarschuwing af. Niet omdat het virus op grote schaal rondwaart, maar wel omdat het de eerste keer is dat het is geconstateerd in het meest varkensdichte gebied van Nederland. ,,We willen geen paniek zaaien of boeren ongerust maken", benadrukt een woordvoerster van de GD.

Boeren in Brabant en Limburg vrezen nieuwe biggen-virus PED

