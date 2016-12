Beste Brabantse Cultuur van 2016: 'Dmitri Liss blijkt gouden greep'

Lijstjestijd! In december wordt alles gerangschikt, van oliebollen tot de meest invloedrijke Nederlander. Wij maakten een top tien van de beste cultuur uit Noord-Brabant. Het meest memorabele optreden, de mooiste expositie, het beste album - noem maar op. We tellen af tot oudejaarsdag. Vandaag: Dmitri Liss op nummer 2.

Na vier jaren zonder vaste dirigent stond 26 september eindelijk de nieuwe chef op de bok bij Philharmonie Zuidnederland.

Dmitri Liss bleek een gouden greep: hij werd omarmd tijdens zijn eerste optreden in Maastricht. Er was lof voor zijn muzikaliteit en ongekende passie en het vermogen om het gehele orkest tot zijn recht te laten komen.

Liss is buitengewoon expressief, in zijn mimiek en lichaamstaal en het is een echte persoonlijkheid. Phil Zuid mag in zijn handjes knijpen met zo’n dirigent.

Introductie Dmitri Liss bij Philharmonie Zuidnederland

De Brabantse Cultuur Top 10 is samengesteld door (freelance) journalisten van Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem. Donderdag 29 december stond de volledige lijst in de kranten.