article

1.6857739

HILVARENBEEK – Safaripark Beekse Bergen heeft drie dagen op rij Rothschild giraffes mogen verwelkomen. Volgens het park is het uniek dat er zoveel giraffen zijn geboren in zo’n korte tijd. In één geval ging het om een doodgeboren jong.

Beekse Bergen verwelkomt opnieuw babygirafjes

HILVARENBEEK – Safaripark Beekse Bergen heeft drie dagen op rij Rothschild giraffes mogen verwelkomen. Volgens het park is het uniek dat er zoveel giraffen zijn geboren in zo’n korte tijd. In één geval ging het om een doodgeboren jong.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/beekse-bergen-verwelkomt-opnieuw-babygirafjes-1.6857739

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6857745.1485434658!image/image-6857745.jpg

Hilvarenbeek,Beekse Bergen

Hilvarenbeek