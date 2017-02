Babbeltrucs: 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen' (8 tips)

ETTEN-LEUR - De 83-jarige mevrouw De Bruin doet de deur open voor een man die zich voorstelt als medewerker van Enexis. Hij wil de leidingen controleren omdat de bovenburen last hebben van een lekkage.

De Bruin laat de man te goeder trouw binnen. Terwijl ze de leidingen bekijken, glipt een handlanger de woning in en rooft sieraden, geld en pinpas.

Een typisch voorbeeld van een babbeltruc. Landelijk is de politie deze week een campagne gestart om mensen weerbaarder te maken tegen babbeltrucs. Zeker ouderen zijn gewilde slachtoffers van dit soort trucs.

Onder het motto 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen' houdt de politie Midden- en West-Brabant de komende tijd in heel het gebied bijeenkomsten voor senioren om ze te waarschuwen en te informeren.

Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen

1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

4. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z'n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.