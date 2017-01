Aston Martin van Max Verstappen nu al verkocht: ''Auto blijft in Nederland'' (video/foto's)

EINDHOVEN - De Aston Martin waarin Max Verstappen heeft rond gereden is nu al verkocht. Dat meldt Cito Motors aan het Eindhovens Dagblad. ''De auto blijft in Nederland, meer kunnen we niet melden'', vertelt verkoper Bart Coppens. De auto van de jonge F1-coureur wil stond slechts enkele dagen in Eindhoven te koop. De halfjaar oude Aston Martin V12 Vantage S had wel een flink prijskaartje: het racemonster stond te koop voor 239.500 euro.

Of de koper ook dat bedrag heeft neergeteld wil Cito Motors niet vertellen.

Bart Coppens van Cito Motors stond maandagochtend in de showroom vol trots naar de auto van Max te kijken: ''Het is een auto voor de pure liefhebberij, voor de genieter van ons merk. En de emotionele waarde dat Max Verstappen erin heeft gereden maakt het plaatje compleet.'' De Europese interesse voor de V12 Vantage S Coupé met de afdruk van Max Verstappen in de stoel was enorm, des te trotser is Coppens dat hij de auto nu in Eindhoven te koop had staan.

Marketing

In werkelijkheid heeft Verstappen er maar een paar honderd kilometer met de 572 pk tellende auto gereden. ''Zo'n auto heeft als doel marketing'', vertelt Coppens. Aston Martin heeft dankzij de contacten met Red Bull de auto kunnen laten inrijden door Max Verstappen. ''Los van de marketing, dat perfect gelukt is, is het een bijzondere auto''. Omdat Verstappen de auto heeft ingereden en goedgekeurd komt er onder de motorkap een keurmerk met de naam van Verstappen erin.

Testritje?

De trotse verkoper vertelde maandagochtend tegen het Ed dat de auto heel snel verkocht zou worden: ''Dat kan vanmiddag, morgen of volgende week al zijn''. En dat was dus geen grap van Coppens. Want een paar uur later kon het bordje verkocht op de voorruit geplakt worden. ''Er waren verschillende gesprekken met potentiële kopers''. En een proefritje maken was overigens mogelijk. Maar dan moest je wel kunnen aantonen dat je de auto binnen je budget valt.

De Astin Martin blijft overigens nog enkele dagen in de showroom staan. ''Gezien de aandacht voor de auto laten we hem nog even hier staan'', aldus Coppens.

Uitgebreide video volgt later vandaag