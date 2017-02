Arriva komt met een passe-partout voor carnavalsvierders

ETTEN-LEUR - Vervoersmaatschappij Arriva komt met een passe-partout waarmee carnavalsvierders tijdens het 5-daagse leutfeest voor 10 euro onbeperkt door Brabant kunnen rijden.

De passe-partouts zijn geldig van 24 tot en met 28 februari en zijn te koop bij de Arriva Stores. Ook kunnen ze online besteld worden bij de vervoerder. De plaatsbewijzen zijn geldig in alle bussen van Arriva die in Oost- en West-Brabant rijden. Ze zijn niet geldig in de Hermesbussen die in Zuidoost-Brabant rijden. Per betalende volwassene mogen er twee kinderen in de leeftijd tot en met elf jaar mee. Die laatste bepaling geldt ook voor de dalurenkaart die Arriva verkoopt.

Nachttarieven

Daarmee kunnen reizigers een dag lang reizen tegen betaling van zes euro. Beide plaatsbewijzen zijn niet geldig voor lijn 871 en 872 van Nachtnet Brabant. Daarvoor gelden de reguliere nachttarieven. Tijdens carnaval rijdt Arriva in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch met extra nachtritten. Ook zijn er aangepaste regelingen als wegafsluitingen die noodzakelijk maken.