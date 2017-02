article

SCHAIJK - Van de twee Eindhovense broers die vastzitten voor de brute overval op een chalet in Schaijk in 2009 wordt alleen de jongste verdacht van de verkrachting die eveneens werd gepleegd. Hij was toen nog maar een tiener.

Alleen jongste broer verdacht van verkrachting in chalet Schaijk

