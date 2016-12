2016 in vogelvlucht: 10 meest gelezen berichten op bndestem.nl

BREDA - Het einde van het jaar is het moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het was een jaar met veel nieuws, veel mooie momenten, maar ook veel leed. Welke berichten werden het meest gelezen op onze website? Van Ward van Zanten tot Badr vs Rico, we laten ze de revue passeren.

1. Ward steelt de show met 'Breda, Breda' bij Glazen Huis

Ward van Zanten was dé grote man dinsdagochtend bij het Glazen Huis. Hij zong voor de microfoon 'Breda, Breda' als zijn versie op Sinatra's New York.

Klik hier om het hele artikel te lezen en de video te bekijken.

2. Rob van Daal: 'Oh Sylvana gaat niet over Sylvana Simons'

Zanger Rob van Daal uit Etten-Leur haalde het nieuws met zijn nummer 'Oh Sylvana'. Hij weersprak dat het nummer ging over Sylvana Simons.

Klik hier om het hele artikel te lezen en zijn nummer te beluisteren.

3. Man uit Geertruidenberg verlamd na aanrijding met hond

Eind juli kwam een man uit Geertruidenberg in botsing met een hond. De eigenaar van de hond was niet direct bekend, maar sprak later wel met de politie. Zij zagen geen reden voor een strafrechtelijk vervolg.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

4. Undercover in Nederland bezoekt de Bredase horeca

Het programma Undercover in Nederland bezocht in een reportage onder meer vijf Bredase uitgaansgelegenheden. De conclusie: donkere jongens zijn niet welkom in de Bredase kroegen.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

5. Depla maakt excuses na politieactie

‘Hoe geef je nog les als er in je klas door moslim kinderen geapplaudisseerd wordt?’ Het was een onschuldige vraag die Bredanaar Ivar Mol op Twitter dacht te stellen na de aanslagen in Brussel. Daar dachten de drie agenten die bij hem op de stoep stonden anders over. Ze kwamen in opdracht van de burgemeester, zo vertelden ze. Niet waar, stelt diezelfde burgemeester. Paul Depla: „Ik baal hier vreselijk van.”

Klik hier om het hele artikel te lezen met daarin de uitgebreide verklaring van Depla.

6. Scheidsrechter overlijdt na duel in Fijnaart

Triest nieuws uit Fijnaart kort voor de winterstop. Na het fluiten van een wedstrijd kwam scheidsrechter Piet Magielse uit Noordhoek om het leven.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

7. Errol Zimmerman verwacht dat Badr Hari van Rico Verhoeven wint

Het gevecht van de eeuw moest het worden, de strijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. Errol Zimmerman, kickbokser uit Breda, had gerekend op een overwinning voor Hari. Het liep anders.

Klik hier om de gehele voorbeschouwing met Errol Zimmerman nog eens terug te lezen.

8. Actiegroep wil onder voorwaarden in gesprek met de Efteling

Actiegroep SOS haalde afgelopen zomer het nieuws door de 'racistische attracties' in de Efteling aan de kaak te stellen. Het zorgde voor de nodige commotie.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

9. Halal zwemmen trekt veel volk naar zwembad in Breda

Halal zwemmen in Breda, het was onderwerp van gesprek in juni van dit jaar. De zwemavond in zwembad Sonsbeeck trok in elk geval veel bezoekers.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

10. Tranen na ontroerend lied van Sanne Hans voor Tijn

Tijn veroverde de harten van Nederland met zijn nagellakactie tijdens Serious Request. Sanne Hans, de zangeres van Miss Montreal, zong een lied, speciaal voor Tijn. Het zorgde voor tranen bij de ouders van de doodzieke Tijn.

Klik hier om het artikel te lezen en het nummer van Sanne Hans nog eens te beluisteren.