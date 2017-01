20 miljoen voor het Muziekgebouw? Misschien wel, misschien niet

EINDHOVEN - Te koop: Muziekgebouw in hartje Eindhoven. 35 jaar oud, maar i.z.g.s. (In zeer goede staat) Zeer courant. De prijs? Wie het weet mag het zeggen.

Een slag in de lucht. Meer valt er niet naar te slaan, naar de prijs die de gemeente Eindhoven straks moet betalen voor het Muziekgebouw in de Eindhovense Heuvel. 20 miljoen euro? Misschien wel, misschien ook niet. Meer? Minder? Het is lastig schatten, zo reageren vastgoedmakelaars en -taxateurs in en rond Eindhoven.

Eindhovense politiek

De gemeente Eindhoven en de raad van commissarissen zijn van plan het Muziekgebouw in de Heuvel te gaan aankopen, zo meldt het ED op basis van bronnen in de Eindhovense politiek. Aankoop van het gebouw moet er voor zorgen dat de huisvestingslasten van het rode cijfers schrijvende Muziekgebouw fors omlaag kunnen worden gebracht.

De vraag is dan natuurlijk: wat moet dat kosten, zo'n Muziekgebouw. En die vraag blijkt moeilijk te beantwoorden. Geconsulteerde makelaars, taxateurs en vastgoed-deskundigen in en rond Eindhoven lijken hun vingers er in ieder geval niet aan te willen branden.

Tal van factoren

,,Die prijs hangt af van tal van factoren", reageert Bart Vissers van Vissers & Partners Bedrijfsmakelaars in Waalre desgevraagd. ,,Het aantal vierkante meters, de staat van onderhoud, de afspraken die het huurcontract gemaakt zijn en ga zo maar daar. Het is heel lastig er zo voor de vuist weg een prijskaartje aan te hangen. Dat zou echt een slag in de lucht zijn."

Toch is dat in het verleden wel eens gedaan. Het Ouderenappèl Eindhoven stelde medio 2015 in de gemeenteraad als eerste voor het gebouw aan te kopen. De fractie ging toen uit van een aankoopwaarde van ongeveer tien maal de jaarlijkse huurprijs. Die is nu 1,8 miljoen euro, vandaar de geschatte prijs van 20 miljoen. Overigens loopt de huurprijs de komende jaren op als gevolg van de in 1992, bij de opening van de Heuvel afgesproken prijsindexatie. Het veertig jaar (!) lopende huurcontract eindigt in 2032.

Veilige belegging

De vraag is echter of het Muziekgebouw wel te koop is. Eigenaar CBRE laat zich daar niet over uit, zegt Huub Elders van de Eindhovense CBRE-vestiging. ,, We hebben kennis genomen van het artikel in de krant", is alles wat hij daar over kwijt wil. ,,Het staat het gemeentebestuur vrij contact met ons op te nemen."

Het is goed voorstelbaar dat CBRE niet af wil van het deel van de Heuvel waarin het Muziekgebouw is gevestigd: het is immers een erg veilige belegging, met een betrouwbare huurder - de gemeente Eindhoven. Zo maar een hap, een flinke taartpunt uit de Heuvel verkopen zou de waarde van de rest van het complex kunnen aantasten. Aan de andere: als deze huurder wegvalt zal het vrij lastig zijn een andere te vinden. Het aantal kandidaten dat een grote concertzaal wil huren, zal op de vingers van een hand te tellen zijn.

Wat ook meespeelt: een bod van de gemeente weiger je niet zo maar. Het gaat om een belangrijke, zo niet bepalende speler op de vastgoedmarkt. ,,Het is goed voorstelbaar dat CBRE zegt: geef mij een jaar de tijd om een ander beleggingsobject te vinden waarin ik de opbrengst van het Muziekgebouw kan investeren, en dan praten we verder", suggereert Bart Vissers. ,,Maar dan nog zal er gewoon een marktconforme prijs betaald moeten worden."