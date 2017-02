12 ideeën voor een fantastische (en spotgoedkope) date

BREDA - Het is gelukt! Je hebt je Valentijn ervan overtuigd om met je op date te gaan. Maar wat ga je doen en hoe voorkom je dat je bakken met geld uitgeeft aan een leuke avond?

Vroeger was Valentijnsdag de dag waarop je crush een kaartje stuurde, in de hoop dat hij of zijn zou raden wie de geheime aanbidder is. De laatste jaren wordt in Nederland de nadruk steeds meer gelegd op de liefde. Allemaal om zo veel mogelijk bloemen, geurtjes en valentijnskaarten te verkopen. Zonder succes trouwens, want juist dat commerciële imago roept weerstand op. Deed in 2007 nog 35 procent van de Nederlanders iets aan Sint-Valentijnsdag, in 2011 was dat gedaald tot 29 procent en in 2012 tot 24 procent.

Gelukkig kan het ook anders, sommige ideeën kosten helemaal niets! Geef je lover bijvoorbeeld een doosje met 12 envelopjes met een idee voor een leuke date. Dit zouden onze suggesties zijn:

Guerrilla gardening: til een tegel uit de stoep en plant 3 kleine plantjes waar de tegel zat. Of koop een pak gemengd bloemzaad en/of zonnebloempitten, verwerk ze in kleiballen en gooi ze op braakliggende stukken grond. In het voorjaar bloeien er de mooiste bloemen. Hier leer je hoe je je eigen bloemengranaten kunt maken.



Boek een staycation: een vakantie in en om het huis. Neem allebei een weekend vrij en doe leuke dingen in de buurt. Zet je telefoon uit en doe alles wat je op vakantie ook zou doen. Organiseer bijvoorbeeld een picknick in de woonkamer.



Een goed gesprek waardoor je elkaar beter leert kennen. De vragen vind je hier.



Ga samen naar een vlooienmarkt en kijken naar alle koopjes die er worden aangeboden. Of ga zelf op een vlooienmarkt je eigen zooi verkopen. Maak er een wedstrijdje van: wie verkoopt het meest, of wie koopt de leukste cadeautjes voor 5 euro.



Een romantische wandeling bij zonsondergang kan natuurlijk altijd, maar is misschien toch iets relaxter in de zomer. Maak er een speurtocht van, of ga ouderwets geocachen. Pluk een veldboeket!



Dansen in het donker op een (hotel)kamer. Start die Etta James playlist en schuifelen maar.



Ga naar een gratis concert. Op veel plaatsen worden (zeker in de zomer) gratis concerten gegeven door beginnende bandjes. Kleedje mee en genieten van de muziek.



Organiseer een YouTube avond: laat elkaar de meest leuke, mind-blowing, mooie en bizarre filmpjes op YouTube zien.



Maak een romantische playlist voor jou en je liefie. Leuk voor als jullie bij elkaar zijn, en om aan elkaar te denken als je even niet samen bent.



Maak leuke foto’s van elkaar en met elkaar. Probeer verschillende locaties en uitsnedes. Strike a pose, vogue!



Speel verstoppertje in de IKEA.



Sprokkel hout, maak een kampvuur en rooster marshmellows.



Heb je zelf een beter idee? Laat het achter in de reacties.