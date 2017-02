112-overzicht: Vrouw Klaas Otto aangehouden en achtervolgingen in West-Brabant

De politie heeft maandag in Bergen op Zoom Nancy Otto, de vrouw van Klaas Otto aangehouden. Dat gebeurde tijdens een grote politieactie waarbij op zes plaatsen in Nederland huiszoekingen zijn gedaan.

Drie vooraanstaande leden van motorclub Satudarah zijn maandag veroordeeld in een grote drugszaak. De straffen vallen echter veel lager uit dan geëist, onder meer omdat er volgens de rechter in Breda geen bewijs is dat de leden een criminele organisatie vormden.

Een dronken jongeman (19) uit Alphen is in de nacht van zondag op maandag tijdens een achtervolging met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. Hij is aangehouden. Ook de bijrijder werd opgepakt omdat hij agenten beledigde.

Een auto van twee woninginbrekers is in de nacht van zondag op maandag na een achtervolging gecrasht in Roosendaal. De twee mannen hadden een inbraak gepleegd in Bergen op Zoom. Bij de achtervolging op de snelweg werden snelheden van boven de 200 kilometer per uur gehaald

