112-overzicht: veel blikschade door gladheid en rijbewijs kwijt na drugsgebruik

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat maandag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Een auto is dinsdagochtend van een talud gereden op de Dinteloordseweg in Steenbergen. De vrouw die in de auto zat, is om het leven gekomen.

Lees meer: 48-jarige vrouw uit Dinteloord overleden bij ongeluk in Steenbergen.

Op de A27 ter hoogte van Bavel is dinsdagmiddag een bestelbusje over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen.

Lees meer: Busje slaat over de kop op A27 bij Bavel

De politie heeft een 48-jarige Bredanaar aangehouden. Hij werd gepakt omdat hij achter het stuur zat, terwijl hij harddrugs had gebruikt.

Lees meer: Bredanaar raakt rijbewijs kwijt na cocaïne snuiven.

Een automobiliste is dinsdag op de Roosendaalseweg in Kruisland met haar auto in de sloot gereden.

Lees meer: Vrouw en kind komen met de schrik vrij bij ongeval Roosendaalseweg in Kruisland

Lees meer 112 op onze speciale 112-pagina.