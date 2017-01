112-overzicht: stroomstoring Etten-Leur, brand Hoeven en hennepstekkerij Breda

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Circa 850 huishoudens in Etten-Leur hebben woensdagavond een korte tijd zonder stroom gezeten vanwege een stroomstoring.

Tijdens de grote integrale controle van dinsdag 17 januari op camping Fort Oranje in Rijsbergen heeft de politie één illegale vreemdeling aangetroffen. Verder werd er voor ruim dertigduizend euro aan achterstallige belasting geïnd en zijn er verschillende auto's in beslag genomen.

De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Arnoutlaan in Hoeven.

De politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij drie loodsen aan de Terheijdenseweg in Breda. Daar zijn in totaal ruim 13.000 hennepstekken aangetroffen. Twee Bredanaars zijn aangehouden.

Een 18-jarige jongen uit Berkel-Enschot is dinsdagavond in Tilburg opgepakt omdat hij zijn vriendin in elkaar geslagen had.

