112-overzicht: plofkraak in Roosendaal, vrouw niet vervolgd en zwaargewonde in Oosterhout

Op een geldautomaat bij het Tolbergcentrum in Roosendaal is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd.De plofkraak heeft geen buit opgeleverd

De vrouw uit Wernhout die zondagmiddag haar eigen honden doodschoot, wordt niet vervolgd. Ze mocht het wapen hebben en handelde in een noodsituatie..

Bij Koffiehuis Martens op de Dreef in Meersel-Dreef is maandagochtend door vier mannen ingebroken. De eigenaar van de zaak probeerde ze nog tegen te houden, maar werd met een brandblusser in zijn gezicht gespoten.

Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Oude Veerseweg in Oosterhout.

