ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat dit weekend op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

112-overzicht: meisje (14) agressief op feest, grote hennepkwekerij en dronkaard botst

