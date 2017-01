112-overzicht: inbreker aangetroffen in klerenkast en Etten-Leurenaar nog steeds vermist

Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Een inbreker is door de politie aangetroffen in de klerenkast van een woning aan de Nispensestraat in Roosendaal.

Tijdens het tanken is woensdagochtend een auto in brand gevlogen bij een tankstation in Dongen.

De politie roept nogmaals op uit te zien naar Rob van Dongen uit Etten-Leur. Hij is al sinds november 2016 vermist.

Een man onder invloed is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een boom gebotst op de Jos Ernestraat in Stampersgat.

