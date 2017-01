112-overzicht: Frontale botsing, vogel dood door brand en politie schiet agressieve hond dood

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat maandag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een auto in Bergen op Zoom zijn maandagmiddag vier gewonden gevallen. - Lees meer: Ernstige, frontale botsing auto en truck in Bergen op Zoom: vier gewonden, twee traumateams aanwezig

Een brand heeft maandagmiddag de bovenverdieping van een huis in Breda compleet in de as gelegd. - Lees meer: Vogel omgekomen bij brand in huis in Breda, bewoner en hamster gered

Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en 39-jarige vrouw uit Nieuw-Balinge (Drenthe) zijn vrijdagavond in Den Bosch opgepakt vanwege koperdiefstal. - Lees meer: Agent schiet agressieve hond dood bij aanhouding koperdieven in Den Bosch

In het opgerolde drugslaboratorium aan het Gorpeind in Baarle-Nassau is een gigantische hoeveelheid onversneden amfetamine geproduceerd. - Lees meer: Enorme hoeveelheid amfetamine gemaakt in drugslab Baarle-Nassau: '400 miljoen lijntjes speed'

Jan B is veroordeeld tot de maximale straf van 24 maanden voor het wegmaken van het lijk van Freddy Janssen. - Lees meer: Jan B. (66) uit Hulten krijgt 2 jaar voor medeplegen wegmaken lijk: 'Respectloos en mensonterend'

Lees meer 112 op onze speciale 112-pagina.