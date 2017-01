112-overzicht: doorrijdster ongeval A16 meldt zich, frietwagen in brand en kat in én uit de boom

Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat donderdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

- De automobilist die ervan wordt verdacht door te zijn gereden na een zwaar ongeval op de A16, meldde zich laat op de avond.

- Een persoon is in zorgelijk toestand naar het ziekenhuis vervoerd nadat deze van de Willem Letschertbrug in Raamsdonksveer was gesprongen.

- Het lijkt alsof er nauwelijks wordt gecontroleerd op het voeren van de juiste fietsverlichting, maar donderdagavond was het raak in Breda.

- In Zundert ontstond brand in een mobiele frietwagen.

- In Oosterhout was deze poes slecht af, ze kwam vast te zitten in een boom. Maar gelukkig was daar de brandweer.



Lees meer 112 op onze speciale 112-pagina.