112-overzicht: controle Fort Oranje, man steekt balkon in de fik, bajesklant aangehouden

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat dinsdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Op camping Fort Oranje in Rijsbergen heeft een grote controle plaatsgevonden. Behalve politie nemen ook medewerkers van de douane, Belastingdienst, RDW en de gemeente Zundert deel aan de actie.

- Lees meer: Grote controle op camping Fort Oranje in Rijsbergen (video)

Agenten hebben dinsdag in alle vroegten in een pand aan de Oude Vest in Breda een 53-jarige man aangehouden. Hij had brand gesticht op zijn balkon.

- Lees meer: Man steekt eigen balkon in brand in Breda en wordt aangehouden



In de Penitentiaire Iinrichting in Vught is dinsdagmorgen een 46-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewapende overval op een woning aan de Achtmaalseweg in Zundert.

- Lees meer: Bajesklant opgepakt voor gewapende overval in Zundert

Bij een boerderij aan de Eikelenbosch in Baarle-Nassau is dinsdagmiddag door onbekende oorzaak een mestsilo met 1200 m3 mest opengescheurd. De silo zat volgens eigenaar helemaal vol.

- Lees meer: Tienduizenden liters koemest op straat, mestsilo scheurt open in Baarle-Nassau

