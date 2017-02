112-overzicht: Automobilist komt om, lesmotor onderuit en weer drugsafval gedumpt

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat donderdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Een scooterrijder is donderdagmiddag rond half vijf gewond geraakt bij een botsing met een auto in de Lunetstraat in Breda. Lees meer: Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto in Lunetstraat Breda

Op de afrit Ulvenhout van de A58 is donderdagmiddag een lesmotor uit de bocht gevlogen. Lees meer: Lesmotor onderuit op de A58: bestuurder naar ziekenhuis

Op twee plekken langs de Vossenweg is donderdag restafval van wiet gedumpt. Lees meer: Weer wietafval gedumpt in Woensdrecht

Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de Dongenseweg in Tilburg is donderdagmiddag de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Lees meer: Automobilist komt om het leven bij ernstig ongeluk in Tilburg

