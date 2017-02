112-overzicht: 12-jarig meisje aangereden, verdachten in zaak gestolen pups weer vrij en meer

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat donderdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

De dode man die woensdag in een brandende auto in Berkel-Enschot werd aangetroffen blijkt inderdaad de 44-jarige Leon V. uit Moergestel te zijn. Lees meer: Dode in uitgebrande auto is Leon V. uit Moergestel

Een 12-jarig meisje is vanmiddag rond 14.00 uur in Oosterhout aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Burgemeester Holtroplaan ter hoogte van de Buurstede. Lees meer: Tieners schrikken zich rot na aanrijding van 12-jarig meisje in Oosterhout (video)

Een 62-jarige bedrijfsleider uit Hoevenen (B) is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan 20 maanden voorwaardelijk. Lees meer: Bedrijfsleider misbruikt drie tienerjongens uit eigen familie in Putte: 40 maanden cel

Alle vier de verdachten in de zaak rond de gestolen pups van de zorgboerderij in Baarle-Nassau zijn weer op vrije voeten. Ze werden donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat ze wel allemaal verdacht blijven in de zaak. Lees meer: Alle verdachten in zaak gestolen pups weer op vrije voeten

Meer 112 op onze speciale 112-pagina.