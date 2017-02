article

WOENSDRECHT - Het zou zomaar kunnen dat Ludo Bolders (63 jaar) de primeur heeft om als eerste Woensdrechtenaar in de geschiedenis van de gemeente op de lijst te staan van een politieke partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op de 20ste plaats weliswaar, en als lid van de nieuwe partij Lokaal in de Kamer (LidK) die nog haar best moet doen om op 15 maart met één zetel in de Tweede Kamer te komen. Maar toch...

Is dit de eerste Woensdrechtenaar in de race voor Tweede Kamer?

