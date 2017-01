Winkels en woningen in voormalige V&D Bergen op Zoom

Op de begane grond een winkel of winkels. Erboven woningen. Dat is volgens wethouder Patrick van der Velden de oplossing waar aan wordt gewerkt om tot een invulling van de voormalige V&D-vestiging in Bergen op Zoom te komen.

,,We zijn in gesprek met een ontwikkelaar die naar voren is geschoven door ASR, de eigenaar van het pand'', legt hij uit. ,,We hebben in december een eerste gesprek gehad, eind deze maand praten we verder.'' Dat zegt de Bergse wethouder op het moment dat bekend is geworden dat de Hemarkt, de outletformule van de Hema in het voormalige V&D-pand aan de Stationsstraat weer uit de stad verdwijnt.

Op 4 februari is die winkel waar Hema oude voorraden verkoopt voor het laatst open, zegt het bedrijf. Daarom wordt er op dit moment met nog grotere kortingen uitverkocht. De winkel ging begin november vorig jaar van start. Met de mededeling dat het om een tijdelijke vestiging ging, maar de Hema liet dat verder in het midden. Noemde geen einddatum. Die is er nu wel.

Het Bergse gemeentebestuur was er blij mee, zag het leegstaande pand van V&D na maanden eindelijk weer gevuld. Dat het onmogelijk is het immense pand in zijn geheel voor winkels te gebruiken, staat inmiddels wel vast, zegt wethouder Van der Velden. Het is ook niet iets, dat hij wil. ,,We moeten het aantal vierkante meters winkeloppervlakte in het centrum terugbrengen.''

Recent onderzoek heeft aangetoond dat Bergen op Zoom te veel vierkante meters heeft. En dat leidt alleen maar tot meer leegstand. Daarom is Van der Velden blij met de gesprekken die nu op gang zijn gekomen. ,,De ontwikkelaar is aan het nadenken over wat er kan met het pand. Maar alleen in de combinatie van winkel op de begane grond en woningen erboven zit perspectief'', is zijn overtuiging. ,,De grote uitdaging is hoe we dit gebouw kunnen transformeren naar zo'n invulling.''

Van der Velden hoopt al in de eerste helft van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van het pand. De voormalige V&D dateert uit het begin van de jaren vijftig. In de decennia dat het warenhuis het pand in gebruik had, veranderde er heel weinig aan. Zowel van binnen als van buiten is het een gedateerd pand. Het stond leeg sinds begin 2016 V&D de deuren sloot.