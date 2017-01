Waterschans wordt in ere hersteld

BERGEN OP ZOOM - Het voormalige verdedigingswerk Waterschans wordt dit jaar in de oude luister hersteld. Ook het Havenkanaal wordt aangepakt.

Wethouder Patrick van der Velden verwacht dat die werkzaamheden in het tweede kwartaal van dit jaar beginnen. ,,Het is wachten op de vergunningen, de aannemer staat al in de startblokken." De gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant steken hier in het kader van het herstel van de West-Brabantse Waterlinie (op zijn beurt weer onderdeel van het provinciale subsidieproject Landschappen van Allure) samen 7,7 miljoen euro in.

Oude glorie herstellen

Bij de Waterschans worden volgens Van der Velden worden de contouren van het voormalige verdedigingswerk weer duidelijk zichtbaar gemaakt. De buitendijk wordt op verschillende plekken verlaagd of verhoogd. In het midden moet het water weer terug komen. De exacte invulling van het fort ligt volgens de wethouder nog open. ,,We denken aan leisure, iets voor evenementen of een verblijfsaccommodatie in de vorm van woonboten. Maar voorlopig richten we ons eerst op het in oude glorie herstellen van het gebied." Wat wel zeker lijkt, is de aanleg van een geasfalteerd fietspad, als onderdeel van het 'rondje Binnenschelde.'

Combinatie van wonen en werken

Ook het Havenkanaal - vroeger de toegangsweg tot de stad voor het scheepvaartverkeer - krijgt een opknapbeurt. Het water langs de Havendijk wordt uitgediept. Over de invulling van het eerste stuk, gezien vanaf de Van Konijnenburgweg, is de gemeente in gesprek met een bouwmaatschappij, zegt Van der Velden. ,,We denken nu aan een combinatie van wonen en werken, denk aan ateliers aan huis." Daarnaast is de gemeente nog in onderhandeling met het nabijgelegen Bruijs Jachtbouw, dat zou interesse hebben in een stuk grond langs het kanaal.

De plannen worden op 30 januari toegelicht tijdens een inloopavond in het Spiritum aan de Rijtuigweg. Belangstellenden kunnen daar tussen 19.30 uur en 21.00 uur terecht. Een vertegenwoordiging van de gemeente is aanwezig voor informatie en het beantwoorden van eventuele vragen. Er wordt al een poos gesproken over de toekomst van de Waterschans. Eind 2015 werd besloten de Waterschans eenzelfde metamorfose te laten ondergaan als Fort de Roovere in Halsteren.