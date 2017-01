article

1.6869778

BERGEN OP ZOOM - Naar aanleiding van een reportage in BN DeStem stelt VVD-raadslid Barry Jacobs vragen aan burgemeester en wethouders. Hij eist spoed: ,,Want op één van de drukste vaarroutes in ons land mogen bezuinigingen niet leiden tot minder capaciteit om incidenten te bestrijden."

VVD Bergen op Zoom: zorg over veiligheid op Schelde-Rijnkanaal

BERGEN OP ZOOM - Naar aanleiding van een reportage in BN DeStem stelt VVD-raadslid Barry Jacobs vragen aan burgemeester en wethouders. Hij eist spoed: ,,Want op één van de drukste vaarroutes in ons land mogen bezuinigingen niet leiden tot minder capaciteit om incidenten te bestrijden."

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/vvd-bergen-op-zoom-zorg-over-veiligheid-op-schelde-rijnkanaal-1.6869778

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.1705886.1350299202!image/image-1705886.JPG

Bergen op Zoom,dnr

Bergen op Zoom