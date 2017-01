Vrouwen voelen zich onveilig in parkeergarage Achter de Grote Markt in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Vrouwen voelen zich niet veilig in en rond parkeergarage Achter de Grote Markt. Vooral het donkere en stille gebied eromheen boezemt angst in. ,,Ik ga daar 's avonds alleen niet parkeren. Dan kies ik toch eerder voor de parkeergarage bij de Mediamarkt'', zegt Samantha Jochems.

Onoverzichtelijk

Haar schoonzus Lucinda Jochems vindt de parkeergarage vooral onoverzichtelijk. ,,Overal staan muurtjes en schotten.'' Ook Riet Goosen piekert er niet over om hier 's avonds te parkeren. ,,Toen hier de Albert Heijn nog geopend was, was het wel iets drukker en beter verlicht. Nu loop je uit die garage zo die donkere gang in.'' Petronne van den Biggelaar gaat eigenlijk nooit 's avonds alleen op pad. Haar partner Richard van der Looij: ,,Ik kan me voorstellen dat een vrouw alleen zich hier niet prettig voelt.''



Onderzoek

De lokale partij GBWP heeft bij de gemeente aangedrongen op vrouwvriendelijke parkeerplaatsen in Achter de Grote Markt. ,,Het college is bereid te onderzoeken hoe en op welke wijze de parkeergarage vrouwvriendelijker kan worden ingericht'', heeft die hierop inmiddels geantwoord. Maar woordvoerder Nausikaa van den Merkenhof van de gemeente weet niet op welke termijn maatregelen te verwachten zijn. ,,Het project loopt nog.''



Interessant

GBWP heeft signalen gekregen dat vrouwen de parkeergarage te donker vinden en wil er beter verlichte en bredere parkeerplekken aanleggen. Dat vergemakkelijkt het in- en uitladen van boodschappen en kinderwagens en vergroot het gevoel van veiligheid. Fractievoorzitter Evert Weys noemt de opmerkingen van de vrouwen 'interessant'. ,,Dat is zeker een reden voor aanvullende vragen in de gemeenteraad.'' Hij denkt dat extra verlichting al veel zou verbeteren. ,,Maar het zou goed zijn als de gemeente samen met binnenstadsondernemers eens zou bekijken hoe dat gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden. Deze parkeergarage is toch wel de aangewezen plek om 's avonds te parkeren als je naar de Grote Markt of De Maagd gaat. "