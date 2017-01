Vrijgesproken, maar Dinteloordse sportschool was wél een jaar dicht

DINTELOORD - Het Damocles-beleid tegen de handel in drugs is niet eerlijk. Onschuldige burgers en ondernemers die niks met verdovende middelen te maken hebben, kunnen er toch zwaar door worden gestraft. Dat zeggen sportschoolhouder Jan van der Made (44) uit Dinteloord en zijn advocaat Henk van Asselt uit Roosendaal.

Van der Made werd vorige week door de Bredase rechtbank vrijgesproken van het bezit van twee xtc-pillen en 100 gram hennep. De drugs werden in september 2015 gevonden bij een inval in zijn sportschool aan de Van Heemskerckstraat. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik er niks mee te maken had, maar de burgemeester van Steenbergen heeft mijn sportschool een jaar lang op slot gedaan. Mijn bedrijf is er bijna onderdoor gegaan, maar ik draai gelukkig al weer drie maanden prima. Mijn klanten, onder wie heel wat brandweer- en politiemensen, laten me niet in de steek: ''

Jonge klant

Bij de inval vond de politie in een open werkplaats in de sportschool ook 5 gram amfetamine en wat plakken hasj. De politie ontdekte dat die drugs aan een jonge klant toebehoorden op wie het onderzoek naar dealen was gericht en die daar later ook voor is veroordeeld.

Van der Made kreeg te horen dat de burgemeester zijn bedrijf ging sluiten en dat hij er daarbij abusievelijk vanuit ging dat er een handelsvoorraad van 50 gram amfetamine was gevonden, in plaats van 5 gram. ,,Dat is nogal een verschil. Toch wilde hij alleen met me praten over een kortere sluiting als de rechter me onschuldig zou verklaren. Dat duurde nog meer dan een jaar! Toen was de sluiting al over!

Meten met twee maten

Van der Made vindt dat hij onrechtvaardig is behandeld. Hij meent bovendien dat de gemeente met twee maten meet: ,,Bij de voetbalclub Steenbergen vond de politie maar liefst 100 kilo xtc in de keuken. Die uitbater is nota bene veroordeeld maar de kantine mocht na een paar weken alweer open. Dat valt toch niet uit te leggen!?'"

De sportschoolhouder zegt dat hij sterker uit het crisisjaar is gekomen dan hij erin is gegaan: ,,Met de steun van familie, collega's, bank en klanten. Ik heb de tijd goed gebruikt om mijn school te moderniseren.'' De ondernemer heeft wel zijn 'roze bril afgezet'. ,,Ik heb me altijd over de jongens van de straat ontfermd. Ik had respect en vertrouwen maar heb ze achteraf niet sterk genoeg gecontroleerd. Nu is het hier binnen zero tolerance en hangen overal camera's.

De Dinteloorder waarschuwt collega's voor het Damocles-beleid waarop de sluiting was gebaseerd. ,,Het is oneerlijk. Elk gerenommeerd bedrijf kan het overkomen.'' Advocaat Van Asselt knikt instemmend: ,,Als een klant bij een inval drugs over de bar gooit, is het café het haasje en gaat het pand op slot. Mijn cliënt is door de rechter van alle blaam gezuiverd en toch zwaar gestraft. Dit beleid slaat door.''

Het lukte de gemeente Steenbergen gisteren niet een reactie te geven op de kritiek.