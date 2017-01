Volkan Tasdan: 'Mobiel verbod in de klas ontzettend conservatieve oplossing' (poll)

BERGEN OP ZOOM – Een school in Deventer, het Vlier, verbiedt bij wijze van experiment mobiele telefoons uit de klas. Volkan Tasdan, docent filosofie en maatschappijleer op ’t Rijks in Bergen op Zoom snapt daar helemaal niets van. Dat zei de leraar bij Domien op 3FM

“Ik vind het best wel eng dat er wordt gedacht dat een verbod op mobiele telefoons in de klas een stap voorwaarts is. Het is een ontzettend conservatieve oplossing”, begon hij zijn betoog woensdagochtend. Hij ervaart de telefoon niet als stoorzender. “De stoorzender, dat zijn niet de mobieltjes, dat zijn de kinderen dan zelf. De mobiele telefoon is juist iets waardoor kinderen zich ontwikkelen en waardoor ze sociaal zijn. Als ze die niet in hun zak hebben, zijn ze met hun hoofd dat ze dat ding niet in hun zak hebben. Als je ‘m afpakt, dan zijn ze er met hun hoofd nog steeds bij. Dan is dat concentratiegebrek, waar ze het dan over hebben, nog steeds aanwezig.”

Angst

Tasdan, Leraar van het Jaar 2012, zoekt de oplossing voor het probleem bij de docenten zelf. “Ze zijn zo angstig dat de leerlingen gaan appen of spelletjes gaan spelen. Maar als je juist stimuleert om de telefoon te gebruiken om dingen op te zoeken, om je les meer kleur of glans te geven, dan gaan ze dat niet doen.”

Zelf houdt Tasdan zich wel aan de afspraken op zijn school. “Ik werk conform de regels van mijn school: ze willen hier geen mobiele telefoons op tafel, daar ga ik mee akkoord. Maar op het moment dat ik het nodig heb in de les, zorg ik ervoor dat iedereen zijn telefoon pakt en op de juiste site zit en daar bepaalde zaken opzoekt, ook als ik het niet weet. Dat maakt de les alleen maar beter. Als je het gaat afpakken, zijn ze totaal niet bij de les. Het is een deel van het lichaam geworden, hè, die mobiele telefoon.”

Hypocriet

Hij vindt zichzelf niet naïef. “We leven in zo’n angstmaatschappij: verbod, verbod, verbod… Je moet het juist positief stimuleren. Dit is toch hypocriet: een verbod op iets waarmee je je kunt ontwikkelen. Het lijkt wel onkunde: een leraar weet niet hoe of wat, dus maar een verbod.”

Tot slot richtte hij zich tot zijn collega docenten in het land. “De leraar moet zelf de vrijheid en ruimte hebben om het gebruik van een telefoon te stimuleren. Probeer het eens, ga je ontwikkelen: hoe maak je je les beter. Die kinderen houden ervan. Stimuleer ze om het te gebruiken om je les inhoudelijker, kleurrijker en beter te maken.”