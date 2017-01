Vier politieauto's geramd tijdens kamikaze-achtervolging, A4 tijdelijk dicht

BREDA - De politie-achtervolging van een voertuig zorgde maandagochtend bij twee partijen voor schade.

Liefst vier politieauto's liepen deuken op en het voertuig van een man die op geen enkel signaal van de politie reageerde, eindigde in de sloot.

Dat gebeurde op de A4 tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens. Toen de bestuurder geen sjoege gaf, werd met niet minder dan vier voertuigen geprobeerd hem in te sluiten en klem te rijden. Dat lukte niet.

Uiteindelijk wist een van de politieauto's aan het einde van de 20 minuten durende achtervolging het voertuig in de sloot te drukken. De A4 was tijdelijk dicht. Inmiddels is de weg weer gedeeltelijk vrijgegeven. Na de berging is de weg in zijn geheel weer beschikbaar.

Onbekend is waar de bestuurder vandaan komt en of hij/zij wellicht onder invloed verkeerde.

Niemand raakte gewond. De bestuurder is aangehouden.

De achtervolging werd ook gevolgd via een politiehelikopter.