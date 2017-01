Vesting Bergen op Zoom moet weer tot leven komen

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom profileert zich graag als vestingstad, maar bezoekers komen bedrogen uit. Van een vesting is weinig meer te bekennen. Dat moet anders, is inmiddels de overtuiging van het college. En daarom is Tom van Eekelen, projectleider materieel erfgoed, op dit moment bezig met het maken van een vestingvisie.

Eigentijds

Voor mensen is Hulst een vestingstad, Bergen op Zoom niet. Maar wij kunnen moeilijk nu nog een wal om onze stad gaan leggen, we moeten het op een eigentijdse manier doen.’’ De stad koestert het Ravelijn Op den Zoom als overblijfsel van wat eens het meesterwerk van vestingbouwer Menno van Coehoorn was.

Maar bezoekers zien in dat ravelijn te weinig vesting terug, is inmiddels de ervaring. En hoe fraai de muur van voormalige vestingwerk Gadelliere op het voormalige Nedalco terrein ook is gerestaureerd, hier komen geen hordes mensen op af.

Vondst

Tegelijk doet de Bergse stadsarcheoloog vondst na vondst. Een onderaardse gang, een trappenhuis. Allemaal tot de verbeelding sprekend. ,,Vervolgens gaat er een laag grond over, bouwers zien het als een probleem als er iets wordt gevonden.’’ Niet doen, vindt hij.

Beter is, denkt Van Eekelen, om dit soort bijzondere vondsten in te passen in de nieuwbouw. Zodat ze zichtbaar blijven. En zo mede het verhaal van die vesting vertellen. Maar Bergen op Zoom stopt niet alleen die overblijfselen weg. ,,Dat doen we ook met de Franse maquette van de vesting.’’

Zijkamer

Rond de komst van die maquette die het Bergen op Zoom van voor 1747 in zijn volle glorie laat zien is veel te doen geweest. Maar uiteindelijk is dit unieke object in een zijkamer van Het Markiezenhof beland. Als bezoeker moet je flink je best doen ‘m te vinden.

Maar waar Van Eekelen aan werkt gaat nog verder. Belangrijk is ook de koppeling te maken met de West-Brabantse Waterlinie, de forten ten noorden van de stad en de Waterschans. En fort Henricus bij Steenbergen. Want ook dat is de vesting Bergen op Zoom.

Hoe Bergen op Zoom dat verleden als vesting opnieuw tot leven kan laten komen, belooft geen dik papier te worden, verzekert Van Eekelen. Voor het einde van het jaar is het klaar.