BERGEN OP ZOOM / BREDA - De 38-jarige Olavo C. uit Halsteren zal op 13 april horen wat voor straf justitie voor hem in gedachten heeft, zo bleek maandag in de rechtbank in Breda. Tot die tijd zit hij nog altijd in voorarrest.

Verdachte straatrover en overvaller slijterij in Bergen op Zoom bijna berecht

