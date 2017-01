Verbaasde verkeersinspecteur doet oproep aan weggebruikers: 'Gebruik alsjeblieft je verstand'

TERHEIJDEN - Een verkeersinspecteur die zaterdagochtend urenlang de wegen in West-Brabant heeft geïnspecteerd, kon zijn ogen niet geloven. Ondanks de extreme gladheid werd Kees-Jan Langenberg voorbijgeraasd door tientallen weggebruikers. "Verbazingwekkend hoeveel mensen lak hebben aan al die waarschuwingen die er worden gegeven", meldt de inspecteur tegen BN DeStem.

Langenberg werkt als verkeersinspecteur voor de provincie Noord-Brabant. Hij reed zaterdag in alle vroegte over de provinciale wegen, de A59 bij Terheijden en de A4 bij Bergen op Zoom. "Het contrast tussen de provinciale wegen en de autosnelwegen is bizar. Het is zo ontzettend glad op de snelweg."

Volgens Langenberg houdt een grote groep weggebruikers zich keurig aan de adviezen die door de verkeersdiensten worden gegeven. Maar er is ook een grote groep die overmoedig is en met snelheden van wel honderd kilometer per uur over de snelwegen raast. "Dat zijn vaak ervaren bestuurders die in bestelbusjes of vrachtwagens rijden. Als ik dan op internet lees hoeveel ongelukken er met die voertuigen zijn gebeurd, sta ik daar niet van te kijken."

Het regent momenteel aanrijdingen op de snelwegen. Het is spiegelglad en #ijzel is NIET zichtbaar. Pas uw snelheid aan! — WIS Kees-Jan (@WIS_KeesJan) 7 januari 2017

Om in deze verraderlijke weersomstandigheden zó hard te rijden, vindt Langenberg onverantwoord. "Veel mensen overschatten zichzelf en gaan uit van hun eigen rijvaardigheden. Maar ze hebben geen flauw benul hoeveel afstand ze nodig hebben en hoe lang het duurt voordat hun voertuig tot stilstand komt. Als je auto eenmaal gaat glijden, dan kun je er bijna niets meer aan doen."

De Steenbergse verkeersinspecteur doet een oproep aan alle weggebruikers die de komende uren de weg opgaan: "Alsjeblieft, gebruik je gezonde verstand. Luister naar de adviezen die worden gegeven. Dat is niet voor niets. Neem je verantwoordelijkheid. Het hoeft niet altijd aan jezelf te liggen, dus probeer al het gevaar te voorkomen."