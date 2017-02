article

STEENBERGEN - Retail Platform Steenbergen (RPS) en de Steenbergse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) willen dat er opnieuw serieus wordt gekeken naar camerabeveiliging in het centrum van Steenbergen. Voor RPS-voorzitter Kees de Bruin en KHN-secretaris Peter Jongenelen was het omver trekken van de kerstboom bij IJsfestijn in december vorig jaar de druppel. ,,Met name op en om de Markt gebeuren er 's nachts veel zaken die het daglicht niet verdragen. Vandalisme, vechtpartijen en het dealen van drugs zijn tegenwoordig aan de orde van de nacht'', schrijven de twee in een brief aan college en raad.

Vechtpartijen, vandalisme, drugs: plaats camera's in centrum Steenbergen

