Vandalen vernielen opnieuw pasgeplaatst bushokje in Ossendrecht

OSSENDRECHT - En ook het tweede bushokje langs de Putseweg in Ossendrecht ligt aan gruzelementen. Een maand geleden werden de lang gekoesterde bushokjes, bedoeld voor de leerlingen van het ZuidwesthoekCollege, geplaatst. Vorige week werd het glaswerk van een van de bushokjes in elkaar getrapt en vrijdagavond viel het tweede bushokje ten prooi aan vandalen. Ook van dit hokje werd het glaswerk aan de achterkant in elkaar getrapt.

De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal twijfelt aan in elkaar trappen. "Het frame en binnenwerk van het bushokje is van hufterproof materiaal en dat krijg je met een paar flinke trappen niet kapot," zegt hij. "Hier zijn ze met een grote moker of wat anders bezig geweest om de boel te vernielen. Dit soort bushokjes wordt ook geplaatst bij grote voetbalstadions en kunnen een stootje hebben".

Van Agtmaal baalt enorm van het vandalisme. "Toen ik vorige week vernam dat het eerst bushokje vernield was, hoopte ik op een incident maar nu ook het tweede hokje gesloopt is, maak ik me grote zorgen".

Van Agtmaal gaat volgende week in gesprek met de provincie, die eigenaar is van de bushokjes. "Dit moet niet te vaak gebeuren want dan bestaat het gevaar dat de provincie de bushokjes verwijdert". Zelf zal hij er alles aan doen om de bushokjes te behouden. "Die hokjes weghalen betekent toegeven aan vandalisme."

De gemeente heeft samen met het ZuidwesthoekCollege en het Ossendrechtse dorpsplatform jarenlang bij de provincie aangeklopt om de bushokjes te plaatsen. Ze vonden het niet kunnen dat de leerlingen in regen en wind bij een bushalte moesten wachten, wat alleen maar bestond uit een paar tegels en waar geen verlichting aanwezig was. "We waren dolblij toen een maand gelden twee fraaie bushokjes werden geplaatst met verlichting en fietsenrekken".

Adri van der Vliet, voorzitter van het Ossendrechtse dorpsplatform steekt zijn woede over de vernieling niet onder stoelen of banken. "We hebben ons jarenlang ingespannen voor de veiligheid van de leerlingen en dan gebeurt er dit." Van der Vliet steekt niet meteen de beschuldigende vinger uit naar de leerlingen van het ZuidwesthoekCollege. "Iedereen kan dit gedaan hebben". Hij hoopt net als Van Agtmaal dat ondanks alles de hokjes niet weggehaald worden. "Een optie is om er geen nieuw glas meer in te zetten", denkt Van der Vliet hardop. "Of camera's plaatsen, maar dat wordt een dure grap".

Bij het ZuidwesthoekCollege was vanwege de vakantie niemand bereikbaar voor commentaar. De directie van de school heeft vorige week aangifte gedaan bij de politie.