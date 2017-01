article

De politie is zondagavond op zoek naar twee inbrekers. Het gaat om twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Ze worden ervan verdacht dat ze een inbraak hebben gepleegd aan de Haydnstraat in Halsteren. Om 19.45 uur werd het signalement verspreid via een Burgernetmelding.

Twee mannen op de vlucht na inbraak in Halsteren

