Tusse de schuifdeure zeer gevarieerd in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Zoals al vanaf de beginjaren gebruikelijk is bij 'Tusse de Schuifdeure' was ook zaterdag Evenementzaal de Stoelemat aan de Westersingel in Bergen op Zoom tot de laatste plaats bezet.

Terwijl het publiek in de zaal voornamelijk bestaat uit ouderen is daar op het podium niet veel meer van te merken. De tijd dat ouderen liedjes kwamen zingen, of voordrachtjes of verhaaltjes kwamen vertellen lijkt voorbij.

Alleen de Jan en Willem, de twee oudjes die vanuit zorgcentrum Het Anker uit Tholen regelmatig in beeld kwamen, voldeden daar nog aan. Het programma was zeer gevarieerd en het was voor velen weer een middagje genieten.

Het 'féést van werremte' begon met een de hommage aan Kees Becht, die als prins Nilles I, als eerste naoorlogse prins, veel voor de Bergse vastenavend heeft betekend. Becht, die van 1946 tot 1958 prins was overleed op 25 november vorig jaar op 99-jarige leeftijd.

Oud prinsen

Bijzonder was dat de beide presentatoren: Bas van Oevelen en gast-presentator Koert Damveld, vele jaren het prinsenpak hebben gedragen. Damveld was prins Manus I van 1984 tot 1995 en Bas van Oevelen was prins Wannes II van 1996 tot 2006. Ze zongen het liedje van 'twee oude prinsen', met een aangepaste tekst die betrekking had op Kees Becht en dat ondersteund werd met historische filmbeelden. Taalvirtuoos Paul Asselbergs kreeg de lachers op zijn hand tijdens het voorlezen van enkele van zijn gedichten en Albert Aertssen zong dat Wana zo'n lekker ding was.

Ries en Roel lieten zien dat ze de Gold Stars nog niet vergeten zijn en Joost Leenaars en Maarten Rikken traden op als veldteke en zongen wat een veldteke tijdens vastenavend allemaal meemaakt. Willem uit Tholen raakte in vuur en vlam toen hij ontdekte dat Jannie Goedegebuure, het stuk uit Stavenisse, in De Stoelemat zat.

Presentatoren

Rens van Tilborg en Wim van Vliet de eerste presentatoren van Tusse de Schuifdeure kwamen in beeld toen de presentatoren en een aantal oud-presentatoren van De Schuifdeure een lied zongen over 'grijze haren en levensjaren'. Liesanne van Dongen kreeg de zaal stil toen ze op muziek van Marco Borsato zong over haar liefde voor vastenavond. Leden van The MusiCompany lieten horen dat ze met 'n werrem art waren geboren. Kees Friens kwam als bakker Jusuf brood uitdelen en Kees Schillemans kroop in de huid van Andre Rieu.