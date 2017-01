Trouwbeurs in De Stoelemat Bergen op Zoom 'Mensen kiezen bewust voor trouwen'

BERGEN OP ZOOM - Met het plannen van je bruiloft kun je niet vroeg genoeg beginnen, blijkt op de bruidsbeurs zondag in De Stoelemat. Bruidjes in spe snuffelen er rond bij kraamjes met bruidsmode, fotografie, taarten en ringen.

,,We gaan in mei 2018 trouwen, maar eigenlijk is bijna alles al geregeld'', zegt Manuela Wolters. Ze is niet de enige die al vroeg is begonnen met het plannen van haar trouwdag.

,,Er waren vandaag heel veel mensen die pas in 2018 willen trouwen'', zegt Jessica van de Kasteele van Senfina Bruidsmode. Zij organiseert de beurs in de Stoelemat al voor de derde keer.

Senfina toonde daar onder meer de laatste trends in trouwjurken in een uitgebreide modeshow. Vrouwen kiezen nog steeds voor een echte trouwjurk, al is die nog maar zelden echt wit. ,,Heel veel crème en ook pasteltinten als poederroze zie je nu veel'', zegt eigenaresse van Senfina. ,,Dat felle wit verkopen we nauwelijks meer. Dat staat veel mensen helemaal niet.''

Trouwen is in

Trouwen met alles erop en eraan is weer helemaal in, verzekeren de specialisten. ,,Mensen kiezen er heel bewust voor om te trouwen en geven dan een heel persoonlijke draai aan hun trouwdag'', zegt trouwambtenaar Wendy Tuns.

Bijvoorbeeld door trouwfoto's op een bijzondere locatie. Bij Bob-Photos van Bob en Linda van der Ree zie je de bruidsstellen in een oude fabriekshal of zelfs tussen de retromeubels middenin in een weiland. Die foto's worden vaak van tevoren gemaakt, zegt Linda van der Ree. ,,Bij zo'n Love Shoot is het bruidspaar vaak wat meer relaxt en leren we elkaar gelijk wat beter kennen.''

Bruidstaarten

Ook de bruidstaarten van Suzanne Kleinsman van MoreCakeStuff zijn maatwerk. ,,Je ziet nu steeds gedurfdere kleuren. Een marineblauwe taart bijvoorbeeld, die past dan helemaal in het thema van de bruiloft.''

Manuela Wolters heeft geen thema uitgekozen voor haar bruiloft. ,,We doen gewoon waar we ons comfortabel bij voelen.'' Echt nieuwe dingen heeft ze niet gezien op de beurs, zegt ze. ,,Maar ik ben er dan ook al een hele tijd mee bezig.''

Waarom plant ze alles zo lang van tevoren? ,,Je moet wel! Trouwjurken hebben een levertijd van acht maanden, locaties zijn ook al heel lang vroeg volgeboekt. Wij wisten al in 2015 dat we wilden gaan trouwen, toen kregen we bij Kloof te horen dat 2016 en zelfs een deel van 2017 al grotendeels was volgeboekt.''