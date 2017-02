Strafzaak in cruciale fase: 'Otto heeft getuigen laten beïnvloeden'

BERGEN OP ZOOM - De strafzaak tegen Klaas Otto (49) lijkt in een cruciale fase te zijn beland met de aanhouding gisteravond van zijn partner Nancy. De arrestatie en gelijktijdige reeks huiszoekingen in heel Nederland volgden op een nieuwe aangifte van afpersing tegen de No Surrender-oprichter door een goede bekende van de familie.

Intussen beschikt de politie daardoor ook over informatie dat Nancy en andere vertrouwelingen in opdracht van Otto getuigen uit diens strafproces hebben proberen te beïnvloeden, terwijl hij zelf in de cel zat.

De aangever is volgens goed ingelichte bronnen de schoonvader van Otto's oudste zoon. Dezelfde inwoner van Etten-Leur had de politie vorige week al een stiekem opgenomen videoband verstrekt. Daarop stonden beelden van een verboden ontmoeting woensdag tussen de twee dagen eerder vrijgelaten Klaas Otto en zijn rechterhand en medeverdachte Janus de V. (46). Het gesprek had plaats in of bij de woonwagen van de man in Etten-Leur. Na het zien van de ontmoeting kon de politie de twee opnieuw vastzetten omdat ze zich niet hadden gehouden aan het verbod van de rechtbank om elkaar te spreken.

Na de ontmoeting woensdag was de Etten-Leurenaar naar de politie gestapt met zijn videoband en deed hij ook aangifte van bedreiging. Ook Otto's oudste zoon (21) en schoonzoon (31) werden daarom vrijdag aangehouden. Ze waren bij de ontmoeting aanwezig geweest. Beide mannen zijn maandag niet voorgeleid aan de rechter-commissaris en naar huis gestuurd. Ze blijven voor zover bekend verdacht. Advocaat Eric Thomas zegt dat de twee met de hele zaak niks te maken hebben: ,,De zoon heeft alleen zijn vader naar Etten-Leur gereden.''

In het gesprek met de politie zou het Etten-Leurse slachtoffer nieuwe, belastende informatie over Otto hebben gegeven, onder meer over het bewerken van getuigen in zijn strafproces. De man uit Bergen op Zoom zou de opdrachten steeds in de cel hebben geschreven en die hebben meegegeven aan zijn vrouw. Zij zou de briefjes hebben overhandigd aan een klein groepje uitvoerders, onder wie Janus de V. en de man uit Etten-Leur, die zich vorige week zo onder druk gezet voelde dat hij aangifte deed.

Dubbele agenda's

Advocaat Louis de Leon wil inhoudelijk niet ingaan op verklaringen tegen Otto. Wel zegt hij dat de informatie wat hem betreft 'uit zeer verdachte hoek komt': ,,Van iemand die niet twee, maar waarschijnlijk drie dubbele agenda's heeft en de politie van alles op de mouw speldt om zijn eigen hachje te redden.'' Eerder vertelde advocaat Thomas al dat het er volgens hem op lijkt dat Otto er is ingeluisd. Hij spreekt van een schimmig spel waarbij betrokkenen 'eigen agenda's lijken te hebben'.

Bij de politie-actie op het kampje aan de Rijsselbergen werden gisteravond behalve de woonwagen van Otto, ook de woonwagens van nog twee families doorzocht. De politie hoopt daarbij meer bewijs te vinden in de al langer lopende strafzaak tegen Otto wegens afpersing, mishandeling, brandstichting en witwassen, maar ook in verband met het nieuwe onderzoek. Gisteravond leek de recherche heel bewust op zoek naar geheime opbergplaatsen, bijvoorbeeld onder de luxe woonwagens. Op zeker nog vier plaatsen in Nederland, waaronder het kampje aan de Nieuwe Inslag in Breda, deed de politie ook zoekingen in woningen. In Ede zou een bekende van Otto zijn aangehouden.

Politie en OM jagen al jaren op Otto. Ze zien de voormalige leider van No Surrender als een van de grootste criminelen uit de regio.