BERGEN OP ZOOM - Het kleurrijke loopevenement Color Your Life Run in Bergen op Zoom behoort tot het verleden. Organisator Stichting Gezamenlijke Roparun Teams Bergen op Zoom heeft vanwege tegenvallende resultaten besloten dit jaar geen derde editie in stadspark Kijk in de Pot te houden.

Stekker uit Color Your Life Run in Bergen op Zoom

