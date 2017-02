'Verplaatsen Lindenburgh in Steenbergen kan niet'

STEENBERGEN - Het ziet er naar uit dat het plan van actiecomité 'Steenbergen aan Zee' om verpleeghuis De Lindenburgh te verhuizen al vrij snel strandt. Ad Smaal en zijn groep wilden met de verhuizing meer smoel geven aan de haven van Steenbergen.

D66 heeft naar aanleiding van de oproep van de groep vragen gesteld aan het college. Die laat in de beantwoording weten dat het niet mogelijk is om de Lindenburgh te verhuizen. Het college heeft naar aanleiding van het initiatief contact opgenomen met tanteLouise. De instelling heeft begrip voor het plan, maar gezien de omvang en complexiteit van het project is er geen weg terug.

De Lindenburgh is vorig jaar gesloopt. De inwoners ervan zijn verhuisd naar tijdelijke opvang in Nieuw-Vossemeer. Het terrein aan de haven in Steenbergen staat in afwachting van de herbouw braak.