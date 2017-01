Steenbergse Mattis van den Bogaard laat littekens na borstkanker zien: van binnen en buiten

STEENBERGEN - Een nieuw idee is het niet. Er zijn al heel wat fotoprojecten over borstkanker. ,,Maar bij het merendeel daarvan zie je niet zoveel in de blik van de mensen. Dat probeer ik wel te laten zien met mijn foto's.''

Mattis van den Bogaard wil met haar Scars on the inside and outside laten zien wat borstkanker met mensen doet. Ze laat zien welke lichamelijke gevolgen er zijn, maar ook wat borstkanker van 'binnen' doet.

Ander verhaal

Tijdens het fotograferen stelt ze haar modellen dezelfde vragen. ,,Iedereen vertelt dan een ander verhaal. Bij mij bijvoorbeeld heeft het heel wat moeite gekost om te accepteren dat mijn borsten zijn geamputeerd. Het zijn niet je eigen borsten meer. Die zijn weg.''

Op haar 26ste bleek Van den Bogaard borstkanker te hebben. ,,Je leven staat dan op zijn kop. Je verwacht het niet op die leeftijd .''

Tijdens die periode heeft ze zichzelf gefotografeerd. Zo ontstond het idee voor haar fotoproject. Van den Bogaard was nieuwsgierig hoe andere vrouwen ermee zijn omgegaan. ,,Ik had heel veel verdriet verwacht, maar dat was niet zo. De vrouwen die ik tot nu toe heb gefotografeerd zijn trots op hun lichaam.''

Trots

Dat vastleggen was een kleine opgave. ,,De eerste dame vond het heel spannend toen ze binnenkwam, maar ze bloeide helemaal op. En toen ze de foto's zag, was ze zo trots. Ze heeft hem thuis opgehangen. Daar doe je het voor.''

Haar fotoproject is in de beginnende fase. Het vinden van mensen die willen poseren voor de camera is nog een opgave. ,,Het is nogal wat. Je staat herkenbaar op de foto.''

Van den Bogaard wil ook nog graag mannen voor haar lens. ,,Voor hen lijkt het me helemaal ingewikkeld, want mensen denken vaak dat borstkanker een vrouwenziekte is.''