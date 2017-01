article

1.6833720

AMSTERDAM/STEENBERGEN – De viering van Bevrijdingsdag begint in de provincie Noord-Holland, op het provinciehuis in Haarlem, met de 5 meilezing door acteur en oud-Steenbergenaar Nasrdin Dchar. Daarna wordt op Bevrijdingspop Haarlem het bevrijdingsvuur ontstoken als begin van alle festiviteiten in het land. De dag wordt zoals ieder jaar afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel.

Steenbergse acteur Nasrdin Dchar trapt bevrijdingsdag af

AMSTERDAM/STEENBERGEN – De viering van Bevrijdingsdag begint in de provincie Noord-Holland, op het provinciehuis in Haarlem, met de 5 meilezing door acteur en oud-Steenbergenaar Nasrdin Dchar. Daarna wordt op Bevrijdingspop Haarlem het bevrijdingsvuur ontstoken als begin van alle festiviteiten in het land. De dag wordt zoals ieder jaar afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/steenbergen/steenbergse-acteur-nasrdin-dchar-trapt-bevrijdingsdag-af-1.6833720

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6833721.1484574264!image/image-6833721.JPG

lezing,5 mei,Steenbergen

Steenbergen