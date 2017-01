Opening haven Steenbergen in vaarwater festivals: 'dit heeft alleen maar verliezers'

STEENBERGEN - Het wordt druk op 19, 20 en 21 mei in Steenbergen. Wie zin heeft in een feestje kan kiezen uit de opening van de haven, Steenbergen Live! en Bassrulers.

Niet iedereen is daar blij mee. Erik Scherpenisse van 2K Music, de organisator van Steenbergen Live! en Bassrulers, baalt ervan. ,,Het is een gemiste kans dat het samenvalt'', zegt hij. ,,Als ik een evenement organiseer, dan spit ik eerst de agenda door. Ik wil anderen niet in de weg zitten. Zeker bij een nieuw evenement. Je wil iets toevoegen.''



Geen overleg

Scherpenisse heeft in juni 2016 al aan de gemeente doorgegeven op welke data hij zijn festivals wil organiseren. In oktober kreeg hij een telefoontje met het verzoek om de festivals in een ander weekend te houden. Echt overleg is er niet geweest, volgens hem. ,,En het verplaatsen ging niet. Ik had het al gecommuniceerd en een aantal artiesten geboekt.''



Bassrulers levert waarschijnlijk geen probleem op, vermoedt Scherpenisse. Het harddance-festival trekt heel andere mensen aan dan de haven van Steenbergen. Maar op vrijdag, de officiële opening van de haven, is Steenbergen Live!. Een festival met een breed publiek, omdat er zowel rockartiesten als feestmuziek te horen zijn. ,,Dat festival trekt veel mensen van 25 tot 40 jaar. Dat zijn mensen die denk ik ook wel betrokken zijn bij de haven.''

Alleen maar verliezers

Het is een situatie met alleen maar verliezers, vindt Scherpenisse. ,,Je doet het voor het publiek, omdat je ze een leuke avond wil geven. Door op een avond twee evenementen te houden, ontneem je ze de kans om ergens anders bij te zijn.'' Zowel het feest bij de haven als Steenbergen Live! rekent op 1.500 tot 2.000 bezoekers. ,,Een snelle rekensom leert wel dat dat op een avond in Steenbergen niet gaat lukken'', zegt Scherpenisse.

Volgens wethouder Cors Zijlmans is de overlapping niet bewust gebeurd. ,,Mei is een drukke maand. Op 13 mei is de Koos Moerenhout Classic. De week daarvoor heb je nog te maken met de meivakantie. Een week na de 19e zit je met hemelvaart. Dat is ook niet ideaal.'' In april is het weer nog niet ideaal en juni is hoogseizoen voor de vaart. Dan staat de jachthaven vol boten en is een feest lastig. ,,Ik vind het ook jammer. We hebben echt naar andere dagen gekeken, maar dit is het meest ideale weekend. En dat vonden anderen dus ook.''