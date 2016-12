Kindje Wiegen in St. Gummaruskerk in Steenbergen

STEENBERGEN - In de St. Gummaruskerk werd zondagmiddag, eerste kerstdag, het kerstverhaal begrijpelijk verteld voor kinderen en door kinderen uitgebeeld tijdens het Kindje Wiegen, het jaarlijkse kerstspel. Onder leiding van Bernadette Savelkouls en Sonja Verbeek verzamelen de grote en kleine, maar vooral schattige engeltjes, schaapjes, herdertjes en drie koningen zich voor in de grote kerk. Onder grote belangstelling begint het verhaal met koning Balthasar die een nieuwe ster ontdekt.

De sterren zijn voor hem als letters in de hemel. In een groot boek probeert hij alles op te zoeken over de ster die hij nu ziet, die is groter dan alle andere en heeft meer licht. Zo prachtig heeft hij er nog nooit een gezien. Savelkouls en Verbeek vertellen het verhaal verkleed als lakeien van koning Balthasar.

,,Maria is aan het poetsen als ze in een fel licht engeltjes ziet. Niet schrikken, laten de engeltjes haar weten, maar over negen maanden krijg je een kind, een kind dat de mensen zal helpen en troosten. '' Maria maakt zich zorgen wat de mensen zullen zeggen, maar Jozef kan dat helemaal niets schelen. Als een heraut aankondigt dat iedereen naar zijn geboorteplaats moet wordt Maria boos: ,,Kan dat niet even wachten, ik moet een baby krijgen.''

Toch vertrekken ze naar Bethlehem en zingen de kinderen het lied 'Sjok, sjok, met mij ezeltje helemaal naar Bethlehem'. Als ze in Bethlehem aankomen, kunnen ze moeilijk een verblijfplaats vinden en wordt het kindje Jezus in een stal geboren. Als het nieuws bekend is wil iedereen dat schattige, kleine baby'tje wel zien.

Daarom trekken engeltjes, herdertjes met hun schapen en de drie Koningen naar Bethlehem. Daar bewonderen ze Jozef, Maria en het kindje Jezus. Met de vele aanwezige vaders, moeders, opa's en oma's worden vertederd door de vijf maanden jonge Babet Adegeest die als kindje wordt 'gewiegd'.