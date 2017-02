article

1.6906624

STEENBERGEN - Er komt een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor parkmanagement op bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen. Aanleiding is de positieve uitkomst van een enquête onder de ondernemers. Die is uitgezet door het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), met hulp van de gemeente Steenbergen. Van de ruim 150 aangeschreven bedrijven, reageerden er uiteindelijk 54. Zo'n zeventig procent daarvan zegt voorstander van een vorm van parkmanagement te zijn. De ondernemers hebben daar ook best een maandelijkse bijdrage van 100 tot 250 euro voor over. OPS en de gemeente Steenbergen onderzoeken nu samen wat de beste vorm van parkmanagement is. Een uitwerking moet dit jaar of volgend jaar volgen.

Extra onderzoek naar parkmanagement op bedrijventerreinen Reinierpolder

STEENBERGEN - Er komt een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor parkmanagement op bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen. Aanleiding is de positieve uitkomst van een enquête onder de ondernemers. Die is uitgezet door het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), met hulp van de gemeente Steenbergen. Van de ruim 150 aangeschreven bedrijven, reageerden er uiteindelijk 54. Zo'n zeventig procent daarvan zegt voorstander van een vorm van parkmanagement te zijn. De ondernemers hebben daar ook best een maandelijkse bijdrage van 100 tot 250 euro voor over. OPS en de gemeente Steenbergen onderzoeken nu samen wat de beste vorm van parkmanagement is. Een uitwerking moet dit jaar of volgend jaar volgen.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/steenbergen/extra-onderzoek-naar-parkmanagement-op-bedrijventerreinen-reinierpolder-1.6906624

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4258762.1394713052!image/image-4258762.jpg

Bergen op Zoom,dnr

Steenbergen