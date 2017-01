article

STEENBERGEN / ZEVENBERGEN - Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt in de uitzending van aankomende maandag aandacht aan een gewapende overval in Steenbergen en een auto-inbraak in Zevenbergen.

Bureau Brabant: aandacht voor overval in Steenbergen en auto-inbraak in Zevenbergen

